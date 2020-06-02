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    • 02.06.2020 10:30
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    hesabı nasıl açılır? ? me bağlantısı!

    nasıl indirilir? nasıl açılır? me ekranı oyun seveler tarafından sorgulanıyor. Aylardır beklenen FPS türündeki yeni oyun Valorant piyasaya çıktı. Riot Games’in yeni oyununda, bilgisayar özellikleri düşük olanlar bile oyun zevkine varabilecek. Valorant'ta şu anda bilinen on ajan var. Temsilcilerin her biri, turlardan önce satın alınan veya oyunda eleme boyunca kazanılan özel yeteneklere sahip. Peki, ? ?

    Valorant hesabı nasıl açılır? Valorant nasıl indirilir? Valorant indirme bağlantısı!

    Türkiye'de ve dünyada merakla beklenen yeni bilgisayar oyunu Valorant piyasaya çıktı. Aylardır büyük beklenti yaratan oyunun piyasaya çıkmasının ardından oyun severler Valorant nasıl indirilir sorusuna yanıt arıyor. Valorant hesabı nasıl açılır? Valorant indirme bağlantısı merak ediliyor. Valorant'ta çeşitli özgün yetenek setlerine sahip karakterlerle 5'e 5 takımlarla alana bomba kurma veya bombayı imha etme temasında savaşacaksınız.

    Riot Games, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve League of Legends'taki hile engelleme sisteminin çok daha geliştirilmiş bir versiyonunu Valorant'a taşıdı. Hilecilerin direkt olarak IP banı yediği Valorant'ta hile ile karşılaşmanız çok zor.

    Valorant'ta şu anda bilinen on ajan var. Temsilcilerin her biri, turlardan önce satın alınan veya oyunda eleme boyunca kazanılan özel yeteneklere sahip.

    Ajanların listesi

    Phoenix

    Jett

    Viper

    Sova

    Cypher

    Brimstone

    Sage

    Omen gizli

    Breach

    B Raze

    VALORANT HESABI OLUŞTURMA

    League of Legends'in üyelik açma sitesine gidin.

    E-postanızı girin ve Başla yazan butona dokunun.

    Doğum tarihinizi girip İleri'ye tıklayın.

    Kullanıcı adı ve şifre belirleyin ve kullanım koşullarını kabul edin, ardından İleri'ye tıklayın.

    'Her Şey Tamam Mı?' ekranının altında bulunan Hemen Katıl tuşuna basın ve işlem tamam.

    Riot Games ID'si oluşturarak şirketin Legends of Runeterra adlı oyununu da oynayabilirsiniz.

    VALORANT NASIL İNDİRİLİR?

    Valorant'ın resmi internet sitesine gidin.

    Download butonuna tıklayın.

    Dosyayı çalıştırın ve Valorant'ı kurmak istediğiniz dizini seçin.

    Riot Games ID'nizi girin ve oyuna giriş yapın.

    VALORANT İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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