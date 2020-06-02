Valorant hesabı nasıl açılır? Valorant nasıl indirilir? Valorant indirme bağlantısı!

Türkiye'de ve dünyada merakla beklenen yeni bilgisayar oyunu Valorant piyasaya çıktı. Aylardır büyük beklenti yaratan oyunun piyasaya çıkmasının ardından oyun severler Valorant nasıl indirilir sorusuna yanıt arıyor. Valorant hesabı nasıl açılır? Valorant indirme bağlantısı merak ediliyor. Valorant'ta çeşitli özgün yetenek setlerine sahip karakterlerle 5'e 5 takımlarla alana bomba kurma veya bombayı imha etme temasında savaşacaksınız.

Riot Games, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics ve League of Legends'taki hile engelleme sisteminin çok daha geliştirilmiş bir versiyonunu Valorant'a taşıdı. Hilecilerin direkt olarak IP banı yediği Valorant'ta hile ile karşılaşmanız çok zor.

Valorant'ta şu anda bilinen on ajan var. Temsilcilerin her biri, turlardan önce satın alınan veya oyunda eleme boyunca kazanılan özel yeteneklere sahip.