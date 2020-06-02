Sosyal mesafeli MGK

Coronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gündür İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ankara'ya, gitti. Çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne devam edecek olan Erdoğan, bugün Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) başkanlık edecek. Külliye'deki toplantı yüz yüze yapılacak. 30 Ocak'tan bu yana ilk kez toplanacak MGK'da, Suriye ve Libya'daki gelişmeler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve salgının etkileri değerlendirilecek. Erdoğan yarın AK Parti'nin MYK toplantısına, Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Yüz yüze gerçekleşecek olan toplantıda 65 yaş ve üstü ile 18 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta sonu 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları değerlendirilecek.
HASAN AY
HASAN AY