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    • 02.06.2020 09:19
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    Son dakika: 'de düzenlenen operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

    Gelen son dakika haberlerine göre, 'de 'na (/) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Aralarında meslekten ihraç edilmiş subay, çalışan bir öğretmen ve ev hanımının bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Kayseri'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

    'de 'na (/) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

    Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen, aralarında meslekten ihraç astsubay, aktif görevde öğretmen ile ev hanımının da olduğu çeşitli mesleklerden 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda bu 5 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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