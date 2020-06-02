Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi.

"Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.

Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve 3139 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.