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    • 02.06.2020 10:37
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

    Bakan Albayrak'tan şehit askerler için taziye mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Siirt'te şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı
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