E-Nabız kronik hastalıklar listesi! Kamuda idari izin kronik hastalıklar listesi nelerdir?

159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması

160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması

163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması

164 C41.1 Mandibula habis neoplazması

165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması

166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması

167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması

168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu

169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış

170 C43.0 Dudağın habis melanomu171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil

172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu

173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu

174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu

175 C43.5 Gövdenin habis melanomu

176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil

177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil

178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu

179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış

180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması

181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil

182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması

183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması

184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması

185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması

186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil

187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil

188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu

189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış

190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması

191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması

192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması

193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması

194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması

195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması

196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması

197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması

198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu

199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım

200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması

201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması

202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması

203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu

204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış

205 C52 Vajinanın habis neoplazması

206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması

207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması

208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu

209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış

210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması

211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması

212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması

213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması

214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu