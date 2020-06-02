18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 0-18 yaş arası sokağa çıkma izni hangi gün olacak? Sosyal hayat birçok kişi için normale dönerken, çocukların sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu nedenle çocuklar ve aileler 0-18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. 18 yaş altına sokağa çıkma izninin haftanın hangi günleri olacağı merak ediliyor.

18YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

18 yaş altı için sokağa çıkma izni iki gün uygulanacak. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.