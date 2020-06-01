Artvin'in Borçka İlçesi, Corona nedeniyle 2 Nisan'da karantinaya alındı. Vaka sayısı sıfırlandı. 14 günlük karantina bitince ilçeye giriş çıkışlara yeniden izin verildi. Cenaze için kent dışından gelen bir ailede virüs tespit edildi. Filyasyon çalışmalarının ardından vaka sayısı 60'a yükseldi.
Prof. Dr. Çelik: Sıcak havanın Coronavirüs'ü öldürdüğü iddia edildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten önemli bir uyarı geldi. Virüsün sıcak ortamda yok olduğunu ancak insan vücudunda yaşamaya devam ettiğini söyledi. "Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu" dedi.
Prof. Dr. Demircan: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, virüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İlacın kalp ilacına neden olduğu iddialarıyla ilgili "Virüs ilk çıktığında kullanabileceğimiz tek ilaç buydu. Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Ya dozunu azaltarak kullanacağız ya da alternatif ilaçları önereceğiz" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Çelik: Sıcak havanın Coronavirüs'ü öldürdüğü iddia edildi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten önemli bir uyarı geldi. Virüsün sıcak ortamda yok olduğunu ancak insan vücudunda yaşamaya devam ettiğini söyledi. "Halkımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vaka sayısının azalmasında son derece etken oldu" dedi.
Prof. Dr. Demircan: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, virüs tedavisinde kullanılan 'hidroksiklorokin' ilacıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. İlacın kalp ilacına neden olduğu iddialarıyla ilgili "Virüs ilk çıktığında kullanabileceğimiz tek ilaç buydu. Yeni bir düzenleme yapıyoruz. Ya dozunu azaltarak kullanacağız ya da alternatif ilaçları önereceğiz" ifadesini kullandı.