Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in, eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın kaçak bölümlerinin yıkımına dün başlandı. Yıkım işlemi, Özdil'in anlaştığı özel bir yapı firmasının elemanları tarafından belediye ekiplerinin gözetiminde yapıldı.
Özdil, önceki gün villanın kaçak bölümünde bulunan eşyalarını kamyonetle başka bir yere taşımıştı.
10 işçi dün sabah saatlerinde villa sorumlusu ile beraber yıkım işlemine başladı.
YAZISIYLA ÇELİŞMİŞTİ
Özdil'in villasında yer alan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin kaçak olduğu, ruhsatta 120 metrekare olan evin 310 metrekareye çıkarıldığı saptanmıştı.
Özdil'in, imar affına başvurarak "Yapı Kayıt Belgesi" aldığı ortaya çıkmıştı. Ancak villaya kaçak bölümler yapıldığı anlaşılınca belgenin iptal edildiği açıklanmıştı. Öte yandan Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı" ifadelerini kullanmıştı.
KENAN GÜRBÜZ