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Özdil'in villasında yer alan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin kaçak olduğu, ruhsatta 120 metrekare olan evin 310 metrekareye çıkarıldığı saptanmıştı.