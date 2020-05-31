İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.
Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Kahraman @Jandarma'mızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi.
Hafta sonu sadece yurt içerisinde
14 terörist etkisiz hale geldi...
Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."