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    Son dakika: duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabı üzerinden terörle mücadele ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, hafta sonu yurt içerisinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakan Soylu duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

    , jandarmanın hava destekli operasyonuyla Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Soylu, Twitter hesabından "terörle mücadeleye" ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Soylu, şunları kaydetti:

    "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi."



    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi
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