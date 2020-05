Başkan Erdoğan, İstanbul Yeşilköy'e yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Türkiye'nin sağlık turizminde ön plana çıkacağını açıklarken, önümüzdeki süreçte küresel ekonomide de avantajlı bir yerde olacağını söyledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sağlık Bakanlığımızı ve Rönesans firmamızı bu güzel hizmeti ülkemize kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Prof. Dr. Murat Dilmener hocamız başta olmak üzere, koronavirüs salgınında kaybettiğimiz hocalarımızı ve vatandaşlarımızı saygıyla yad ediyorum.

Murat Dilmener hocamız, insanlara hizmet etmeyi hayat gayesi haline getirmiş gerçek bir gönül insanıydı. Kendisine gelen insanı eşrefi mahlukat olarak görüp tüm imkanlarıyla kucaklamış bir kişiydi. Hocamızın ismi elbette gönüllerde yaşayacaktır. Biz de Yeşilköy'de inşa ettiğimiz bu hastaneye ismini vererek hocamıza vefamızı göstermek istedik.

Nüfusumuzun neredeyse tamamını kapsayan genel sağlık sigortamıza gıptayla bakıldığını çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 yılda mevcutlarının çoğunu yenilediğimiz bir sağlık altyapısına sahibiz. 1,1 milyonu bulan sağlık ordumuzla milletimizin hizmetindeyiz. Şehir hastanelerimiz de küresel düzeyde bir model haline gelmiştir. Salgın döneminde 2 ayı bulmadan inşasını tamamlayıp hizmete sunduğumuz bu acil durum hastanelerinin örnek alınacağına inanıyorum. Bu hastanelerimizin başka özelliği de var, örneğin Feriha Öz hastanemiz askeri havalimanının ucunda yapılmış ve bir hasta uçakla gelip yaya mesafede hastaneye ulaşabileceği bir yer. Burası Yeşilköy Havalimanımız. Yurtdışından bir hasta gelip, yaya mesafede gelip tedavisini olacak.

Gerektiğinde tamamı yoğun bakım için kullanılabilecek 1008 yatağıyla buralar ülkemizin yüz akı olacaktır. Ülkemizin sağlık alanında çekim merkezi haline gelme konumu güçlenmiştir. Sağlık turizminde ciddi sıçrama yapıyoruz. Ecdadımıza layık olmak için çalıştık. İstanbul'a kazandırdığımız nice büyük eser içinde sağlık tesislerinin ayrı bir önemi vardır. Şehrimizi gurur verici yatırımlarla donattık. Ülkemize ve milletimize hizmetle geçirdiğimiz her gün, her an için rabbimize hamt ettik.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in, rahmetli Menderes'in, rahmetli Özal'ın yaptığı eserlerin kıymetleri ortaya çıktı. Tek parti faşizminin ülkemizin kalkınmasına vurduğu darbeleri de müşahede ettik. Türkiye'nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, inşa siyasetidir. Tek numaraları ülkemizin ortak değerlerinin istismarı olanların devri kapanıyor. Laf değil, eserlerin yarıştırıldığı bir dönem için milletimizle el ele çalışmayı sürdüreceğiz.

15 Temmuz'da yaşadıklarımız göstermiştir ki, milli iradeyi kimse zorla alaşağı edemez. Vesayetle iktidar devşirilen günler geride kalmıştır. Her kim demokrasiyi, adaleti, özgürlükleri, güvenliği, dış politikayı, kültürü sanatı daha ileriye götüreceğini söylerse ülke yönetimi ona teslim edilir.

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ NEREDE?

Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Yeşilköy'de bulunuyor.

MURAT DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ ULAŞIMI HASTANENİN ULAŞIM NASIL OLACAK?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı yapılacak Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne ulaşım sağlamak için 73H hattının hizmete alınacağı açıkladı. Açıklamada, "Hastanenin ilk etapta 300 personel ile hizmete başlayacağı ifade ediliyor. Bu kapsamda, hastane çalışanlarının Marmaray, metrobüs ve metro hattına ulaşımı için 73H Atatürk Havalimanı-Acil Durum Hastanesi hattı pazartesi günü devreye giriyor. Hat, 2 araçla Beşyol ve Sefaköy metrobüs durakları ile Havalimanı Metro durağına entegre olarak planlandı" bilgisi verildi. Seferlerin hastane mesai saatlerine uygun şekilde oluşturulduğu belirtilen açıklamada, ilerleyen dönemde hattaki talebin artması durumunda sefer ve araç sayısında artış yapılabileceği vurgulandı.