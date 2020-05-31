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    • 31.05.2020 18:56
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    İntikamı alınan şehit ’un babası : Bugün benim bayramım

    ’te 'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Şehit 'u şehit eden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un öldürüldüğünü duyurdu. Bunun üzerine şehit babası emekli astsubay , üniformasını giyerek, “Bugün benim bayramımımdır. Bu güzel haberin ardından kendimi bir kuş gibi hissettim, mutlu oldum. Oğlumla birlikte kendimi cennette hissettim” ifadelerini kullandı.

    Bugün benim bayramım

    'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu 19 Temmuz 2019'da şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma , memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı.

    Evli ve bir çocuk babası 'un şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist 11 ay sonra öldürüldü. Haberi twitter hesabından duyuran , "Kanın yerde kalmadı. Rahat uyu kahraman Binbaşı Zafer Akkuş" yazdı. Haberin ardından Akkuş'un Asarcık ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki baba ocağında ise buruk bir mutluluk yaşandı.

    'KENDİMİ KUŞ GİBİ HİSSETTİM'
    Samsun Valisi Osman Kaymak'tan haberi aldığını ifade eden baba Rüştü Akkuş, emekli astsubay üniformasını giyerek, "Çok sevindim ve mutlu oldum. 37 yıllık emekli astsubayım. Bu haberin ardından hemen üniformamı giydim çünkü bugün benim bayramımımdır. Benim 3 evladım daha var, onlar da vatana feda olsun. Ben de vatanım için ölmeye hazırım. Biz bu vatan için varız. Oğlum şehit olarak cennete girdi, onlar da cehenneme gittiler. Bizim gibiler varken bu vatana hiçbir şey olmaz. Bu güzel haberin ardından kendimi bir kuş gibi hissettim, mutlu oldum. Oğlumla birlikte kendimi cennette hissettim" dedi.



    'BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HABER'
    Şehidin kardeşi Cengizhan Akkuş (35) da, haberin ardından hemen şehitliğe gidip dua ettiğini belirterek, "Çok mutlu olduk. Bizim için çok güzel bir haber. 11 ay geçti ama acısı hala çok yeni" diye konuştu.

    Haberler Güncel İntikamı alınan şehit Binbaşı Zafer Akkuş’un babası Rüştü Akkuş: Bugün benim bayramım
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