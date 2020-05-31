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    • 31.05.2020 19:11
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan '' paylaşımı: Tarih yazmaya devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı , açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Hadımköy Dr. 'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, "Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

    Tarih yazmaya devam ediyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı , açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Hadımköy Dr. 'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak, "Bu dönemde ekonomi ve sağlık alanlarında tarih yazmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi rekor bir süreyle tamamlandı. Bugün dualarla milletimizin hizmetine açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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