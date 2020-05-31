Hayat Eve Sığar HES kodu SMS ile nasıl alınır? HES kodu alma ekranı

Seyahatlerde serbest giriş kartı yerine geçecek olan Hayat Eve Sığar (HES kodu) vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. HES kodu sayesinde herhangi bir sağlık kuruluşuna, kaymakamlıklara ya da valiliklere gitmek zorunda kalmayacak olan vatandaşlar kolay bir şekilde HES kodunu alarak sağlık durumuyla ilgili bilginin görülmesini sağlamış olacak. İşte HES kodu alma seçenekleri ile ilgili bilgiler…
HES KODU NEDİR?
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.
HES KODU NE İŞE YARAR?
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.
Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.
HES KODU SEYAHAT İZNİ YERİNE GEÇER Mİ?
HES kodu sadece firmaların seyahat edecek kişi hakkında sağlık durumu detaylarını görebilmelerine olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla valilik ve kaymakamlıklardan alınan izin ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.
Kişinin valilik onaylı seyahat izni bulunsa dahi HES kodunda risk detaylarının yer alması, seyahat iznine engel olabilecek. Dolayısıyla uçak, tren ya da otobüs bilet almasının önüne geçilecek.
Dolayısıyla özel araçla seyahat eden kişiler de yetkili kurumdan seyahat izni almadan yola çıkamayacak.
HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?
Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play Store ve AppStore üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.