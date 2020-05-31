Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz arama, tarama ve sondajda iyi bir noktadayız"

Kalın, Kanal 7'de canlı yayınlanan "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina sürecinde milletle iç içe bir lider olarak onlarla buluşmayı, konuşmayı özlediğini belirten Kalın, son 10 gündür yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladıklarını, sosyal mesafe dolayısıyla sınırlı sayıda da olsa açılışlara, programlara katıldıklarını anımsattı.
"ŞU ANDA PLANLANAN BİR YURT DIŞI SEYAHATİMİZ YOK"
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahat programına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:
"Şu aşamada Ankara dışında yurt içi seyahati görünmüyor. Yurt dışı seyahatleri de bir müddet daha ertelendi. Şu anda planlanan bir yurt dışı seyahatimiz yok. Önümüzdeki en önemli uluslararası toplantı BM Genel Kurulu. Eylül ayının 3. haftasında New York'ta yapılacak. Bu yıl da bunun online yapılmasına dair fikirler var. Fiilen yapılsa bile kaç dünya lideri gider, biz gider miyiz, bunlar soru işareti. Tahminim bu yıl bunların hepsi video konferans yoluyla yapılacak gibi görünüyor."
Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağının sorulması üzerine, "Böyle bir konu gündeme geldiğinde, Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Siz önce Sultanahmet'i doldurun ondan sonra Ayasofya'yı düşünürüz." dedi.
TÜRKİYE DIŞARIDA BIRAKILAMAZ
Kalın, Libya'da petrol arama faaliyetiyle ilgili soru üzerine, "İster Doğu Akdeniz'de ister Batı Akdeniz'de kurulacak bir oyunda Türkiye'yi dışarıda bıraktığınızda o düzenin sürekli olması, başarıya ulaşması mümkün değildir. Türkiye bu perspektifle hem Libya halkının bu siyasi krizden bir an önce çıkması, askeri çatışmaların sona ermesi için meşru hükümete destek veriyor, vermeye de devam edecek. Aynı zamanda petrol arama çalışmaları olsun, diğer konular olsun Libyalı muhataplarıyla kazan kazan esasına göre çalışmaya da devam edecek." dedi.
Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında petrol arama izni konusundaki anlaşmanın önemini vurgulayan Kalın, şöyle konuştu:
"Biz petrol arama-tarama ve sondaj çalışmalarında gayet iyi bir noktada bulunuyoruz. Nasıl biz Irak ile bir anlaşma yaptıysak, nasıl İran ile anlaşmalarımız varsa, nasıl Doğu Akdeniz'de arama-tarama çalışmaları yapıyorsak, Libya hükümeti de bize böyle bir teklifle geldi. Şu anda UMH, Hafter'in petrol kaçakçılığı yaptığını BM'ye duyurdu. Libya halkının petrolünü çalarak kendi savaşını finanse eden Hafter'e karşı yaptırımlar uygulanıyor. Ne kadar etkin uygulandığı ayrı bir konu. İşin gerçeği şu ki yüzbinlerce varil petrol her gün Hafter'in kontrolündeki bölgelerden çıkartılıyor ve Hafter bunları illegal olarak satarak kendi savaşını finanse ediyor. Giden gemilerin bir tanesine müdahale edildi, bundan sonra da edilecek. Hafter'in bu pervasız, hukuk tanımaz yaklaşımlarının karşılıksız kalmayacağını bilmesi lazım."