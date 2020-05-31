Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Biz arama, tarama ve sondajda iyi bir noktadayız"

Kalın, Kanal 7'de canlı yayınlanan "Başkent Kulisi" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karantina sürecinde milletle iç içe bir lider olarak onlarla buluşmayı, konuşmayı özlediğini belirten Kalın, son 10 gündür yavaş yavaş sahaya çıkmaya başladıklarını, sosyal mesafe dolayısıyla sınırlı sayıda da olsa açılışlara, programlara katıldıklarını anımsattı.

"ŞU ANDA PLANLANAN BİR YURT DIŞI SEYAHATİMİZ YOK"

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seyahat programına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:

"Şu aşamada Ankara dışında yurt içi seyahati görünmüyor. Yurt dışı seyahatleri de bir müddet daha ertelendi. Şu anda planlanan bir yurt dışı seyahatimiz yok. Önümüzdeki en önemli uluslararası toplantı BM Genel Kurulu. Eylül ayının 3. haftasında New York'ta yapılacak. Bu yıl da bunun online yapılmasına dair fikirler var. Fiilen yapılsa bile kaç dünya lideri gider, biz gider miyiz, bunlar soru işareti. Tahminim bu yıl bunların hepsi video konferans yoluyla yapılacak gibi görünüyor."

Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağının sorulması üzerine, "Böyle bir konu gündeme geldiğinde, Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Siz önce Sultanahmet'i doldurun ondan sonra Ayasofya'yı düşünürüz." dedi.



TÜRKİYE DIŞARIDA BIRAKILAMAZ

Kalın, Libya'da petrol arama faaliyetiyle ilgili soru üzerine, "İster Doğu Akdeniz'de ister Batı Akdeniz'de kurulacak bir oyunda Türkiye'yi dışarıda bıraktığınızda o düzenin sürekli olması, başarıya ulaşması mümkün değildir. Türkiye bu perspektifle hem Libya halkının bu siyasi krizden bir an önce çıkması, askeri çatışmaların sona ermesi için meşru hükümete destek veriyor, vermeye de devam edecek. Aynı zamanda petrol arama çalışmaları olsun, diğer konular olsun Libyalı muhataplarıyla kazan kazan esasına göre çalışmaya da devam edecek." dedi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında petrol arama izni konusundaki anlaşmanın önemini vurgulayan Kalın, şöyle konuştu: