



Salgınla mücadele kapsamında ilk olarak, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde uzman tabip, sağlık idarecisi, çevre mühendisi, KBRN ve diğer uzman personelden oluşturulan Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi. Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmelerin yakından takip edildiği 24 saat esasıyla görev yapılan merkezde takip ve izlemenin yanı sıra, planlama, yönetim ve yönlendirme fonksiyonları da yerine getirildi. En alt seviyedeki birliklerden, gemilere, filolara kadar süreci başarıyla yöneten KOMMER, kaynağa zamanında erişmek amacıyla filyasyon ekipleri oluşturdu, vaka takip yazılımı ile bilgisayar üzerinden süreç takip edildi.



