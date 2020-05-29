YKS'de yeni kimlik zorunlu mu? Yeni kimlik çıkartma nasıl yapılır? YKS sınavına 1 aydan az bir süre kaldı ve adaylar da son hazırlıklarını yapıyor. En çok merak edilen konulardan birisi de sınava girerken kullanılacak kimliklerle ilgili oldu. Sınavda yeni kimlik kullanmanın zorunlu olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; YKS'de yeni kimlik zorunlu mu? İşte konuyla ilgili detaylar…

YKS'DE YENİ KİMLİK ZORUNLU MU?

Güncellenen YKS kılavuzunda adayların sınavlara girebilmeleri için sınav giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;