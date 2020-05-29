YKS'de yeni kimlik zorunlu mu? Yeni kimlik çıkartma nasıl yapılır? YKS sınavına 1 aydan az bir süre kaldı ve adaylar da son hazırlıklarını yapıyor. En çok merak edilen konulardan birisi de sınava girerken kullanılacak kimliklerle ilgili oldu. Sınavda yeni kimlik kullanmanın zorunlu olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki; YKS'de yeni kimlik zorunlu mu? İşte konuyla ilgili detaylar…
YKS'DE YENİ KİMLİK ZORUNLU MU?
Güncellenen YKS kılavuzunda adayların sınavlara girebilmeleri için sınav giriş belgesiyle birlikte nüfus cüzdanı, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportu aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)
YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuruyu paylaştı.
Duyuruda tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 30 Mayıs Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.
Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınır olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10:00-17:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.
* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.
SINAVA GİRİŞTE HANGİ BELGELER KABUL EDİLMEYECEK?
27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavında aşağıdaki belgeler ile giriş yapılamayacak;
SÜRÜCÜ BELGESİ
MESLEK KİMLİK KARTLARI
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI
SOĞUK DAMGASI BASILI OLMAYAN NÜFUS CÜZDANI