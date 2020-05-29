Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 30-31 Mayıs A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açık olacak mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.



14 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?



29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak