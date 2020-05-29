Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? 30-31 Mayıs A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa açık olacak mı?

Corona virüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı sürüyor. Dün merakla beklenen kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti ve 30-31 Mayıs bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorusunun yanıtı belli oldu. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için her ilden vatandaşlar sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefoursa marketleri açık mı? Sorgulaması yapmaya başladı. İşte sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Cevabı…
BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
14 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ta bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
-Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
-30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere servis şeklinde satış yapabilecek.
-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak
-Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu cumartesi ve pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri lokanta ve restoranlar sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunacak