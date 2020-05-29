Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte yarar görüyoruz.65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.