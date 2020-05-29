Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Hazirandan itibaren tamamen kaldırılmıştır.
Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte yarar görüyoruz.65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.
İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.
Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.
Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
1 Haziran restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, kaplıcalar saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.
Plajlar ve milli parklar 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.
Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.
Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.