Cezaevinden izinli çıkan Serkan K. ve Adem D., 27 Mayıs Çarşamba günü Denzili'nin Hançalar Mahallesi'nde yaşayan A.N.'yi telefonla arayıp, kendilerini jandarma olarak tanıttı. İkili, yaşlı kadını "FETÖ cinayet işledi, olay yerinde kimliğiniz bulundu" yalanıyla kandırdı. Olay yerinden altınların çalındığını da söyleyen Serkan K. ve Adem D., A.N.'ye evindeki altınları kontrol etmeye geleceklerini söyledi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, bir süre sonra evine gelen şüphelilere, 60 bin lira değerindeki altınlarını teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.N., durumu jandarmaya bildirdi.