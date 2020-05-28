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    • 28.05.2020 11:33
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    : 'de olan son yolculuğuna uğurlandı

    haberi... 'nin kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu olan Piyade 'ın cenazesi memleketi 'da defnedildi.

    İdlib şehidine son görev

    Garnizon liği'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Piyade 'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

    İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Şehidin cenazesi daha sonra 'nde toprağa verildi.

    Müftü Aydın, koronavirüs salgını dolayısıyla taziye yapılmayacağını belirterek, şehit yakınlarıyla tokalaşılmamasını istedi.

    Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri ile şehidin ailesi katıldı.

    bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi sırasında arama bölgesinin 250 metre güneyinde meydana gelen ve sebebi henüz tespit edilemeyen bir patlamanın tesiriyle yaralanan Tatar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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