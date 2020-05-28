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    • 28.05.2020 11:53
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    'dan paylaştı: Bu fotoğraf her şeye bedel

    Son dakika haberi... , hesabından yaptığı paylaşımda Tokat'ta ayağı kırılan yaşlı bir kadını polis memurunun taşıdığı anda çekilen fotoğrafı paylaştı ve 'Bu fotoğraf her şeye bedel... Türk polisi' notunu düştü.

    Bu fotoğraf her şeye bedel
    Tokat'ta yere düşerek ayağını kıran ve Emniyet'ten yardım isteyen a polis memurları yardım etti. Bir polis memuru ise yaşlı kadını sırtında evine taşıdı. da o anların fotoğrafını kendi hesabından, 'bu fotoğraf her şeye bedel' notuyla paylaştı.

    "HEP YANINIZDAYIZ VE EMRİNİZDEYİZ"
    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabından ise fotoğrafla ilgili şunlar paylaşıldı: "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz"

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