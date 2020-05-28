Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri sorusuyla ilgili araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Açıklama geldiği an haberimizde yer alacaktır.