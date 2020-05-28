Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri?

Sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri sorusuyla ilgili araştırmalar akşam saatlerinden itibaren yoğunluk kazandı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplandı. Video konferans ile 9'uncu kez gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar...
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Açıklama geldiği an haberimizde yer alacaktır.
'SABIRLI OLUN' MESAJI
Kabinede 3 Haziran'da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.
Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum" dedi.
20 YAŞ ALTINA İZİN VAR MI?
Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.
15 ilde 3 Haziran'da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.
SOKAK YASAKLARI BİTECEK Mİ?
Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak. Toplantıda Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.