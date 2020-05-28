Camiler ne zaman açılacak? Yarın camilerde Cuma namazı kılınacak mı?

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK?



İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Genelgede, yeni tip koronavirüs (Covid- 19) salgınının Türkiye'de yayılmasına engel olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren salgın kontrol altına alınıncaya kadar ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verildiği hatırlatıldı.

Gelinen aşamada, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında, cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındığı ifade edildi.



"CEMAATLE BİRLİKTE YALNIZCA ÖĞLE, İKİNDİ VE CUMA NAMAZLARI KILINACAK"



Genelge kapsamında, cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için cami ve mescitler açık tutulacak.

Erzincan İl Müftülüğünce Cuma günü camilerin cemaatine kavuşacağı bildirilerek uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaate kapanan camiler Cuma günü açılacak. Erzincan İl Müftülüğünce dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şu bilgilendirme yapıldı.