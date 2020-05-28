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    • 28.05.2020 16:44
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    Başkan Erdoğan, Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

    Başkan , 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı mesaj

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Türkçesi ile yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhuriyeti Günü'nü tebrik ederek, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına sevgilerini iletti.



    Erdoğan, mesajında "Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranmasının 102-ci il dönümünü səmimi arzularımla təbrik edir, Prezident İlham Əliyev qardaşım başda olmaqla, bütün Azərbaycan xalqına öz adımdan və millətim adından salamlarımı və sevgilərimi çatdırıram." ifadelerine yer verdi.


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