27 günlük bebekten 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik Ölmez ailesi Kovid-19'u yendi

Ordu'da korona virüse (Kovid-19) 27 günlükken yakalanan bebeğin de bulunduğu 8 kişilik Ölmez ailesi sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
SULTANAHMET'TE CUMA NAMAZI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Vakit geldi. 29 Mayıs'ta Sultanahmet Meydanı'nda cuma namazı kıldıracağım.
RUJ TESTİ ARTIK YOK
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Parfümeri ürünleri rafta sergilenecek. Göz kalemi, ruj ve allık test edilemeyecek.
ÇOK AÇAYİP
Rize'de çay toplama sezonu başladı. İl dışından gelen 10 kişinin Covid testi pozitif çıktı.
YİNE AYNI MANZARA
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı dün sona erdi. İstanbullular, sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü'ndeki AVM'ye akın etti. Kuyruğun sonu görünmedi!
YERLİ MALDİVLER
Antalya Kumluca'daki Suluada, beyaz kumsalı ve turkuvaz suyu ile Maldivler'e benzetildi. Sadece tekneyle ulaşımın olduğu bölgeye geçmiş yıllarda günde 2 bine yakın ziyaretçi gitti. Güzelliğiyle büyüleyen Suluada, tatilcilerin gelmesini bekliyor.
KENDİLERİ KÜÇÜK MUTLULUKLARI BÜYÜK
Virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklar dün kendilerine verilen izni değerlendirdi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında aileleriyle birlikte dışarı çıkıp doyasıya eğlendi. Hepsinin dileği, salgının bir an önce sona ermesiydi.
MEGA KALABALIK
SOKAĞA çıkma yasağı bitti. İstanbul trafiği geri geldi. Toplu taşıma araçlarında yine yoğun kalabalığın olduğu gözlendi. Metro ve metrobüslerde sabah erken saatlerde 'sosyal mesafe' kuralına dikkat edilmedi.
TEMİZLİK BAŞLASIN!
CORONA nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yarın başlayacağı açıklandı. Ankara'dan İstanbul'a yapılacak seferin tüm biletleri satıldı. Dün, trenlerde dezenfekte işlemleri yapıldı.
AKIN AKIN GELİYORLAR
SALGIN nedeniyle giriş çıkışı yasaklanan tatil belgelerinde kısıtlamalar kaldırıldı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı.
AB'DEN 750 MİLYARLIK YARDIM
CORONA salgını, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemini çökertti. Ülkeler, ekonomik krizin eşiğine geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekononminin canlandırılması için 750 milyar Euro'luk yardım teklif etti.
CAN KAYBIMIZ 4431'E ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1035 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 34 kişinin vefat kaybettiğini, 159 bin 797, toplam can kaybının 4 bin 431 olduğunu duyurdu. Dün 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 122 bin 793 oldu.
TÜRKİYE'NİN ŞEFKAT ELİ
CORONA salgını nedeniyle sağlık sistemi çöken ülkelere en büyük desteği Türkiye verdi. Son olarak Somali'ye 10 ventilatör, 20 bin tanı kiti, 40 bin maske ve 20 bin koruyucu tulum, Tunus'a 20 bin koruyucu tulum ve 100 bin maske gönderildi.