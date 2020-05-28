27 günlük bebekten 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik Ölmez ailesi Kovid-19'u yendi





TEMİZLİK BAŞLASIN!

CORONA nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yarın başlayacağı açıklandı. Ankara'dan İstanbul'a yapılacak seferin tüm biletleri satıldı. Dün, trenlerde dezenfekte işlemleri yapıldı.



AKIN AKIN GELİYORLAR

SALGIN nedeniyle giriş çıkışı yasaklanan tatil belgelerinde kısıtlamalar kaldırıldı. 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından dün Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşandı.



AB'DEN 750 MİLYARLIK YARDIM

CORONA salgını, Avrupa ülkelerinin sağlık sistemini çökertti. Ülkeler, ekonomik krizin eşiğine geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekononminin canlandırılması için 750 milyar Euro'luk yardım teklif etti.



CAN KAYBIMIZ 4431'E ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 1035 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 34 kişinin vefat kaybettiğini, 159 bin 797, toplam can kaybının 4 bin 431 olduğunu duyurdu. Dün 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 122 bin 793 oldu.



TÜRKİYE'NİN ŞEFKAT ELİ

CORONA salgını nedeniyle sağlık sistemi çöken ülkelere en büyük desteği Türkiye verdi. Son olarak Somali'ye 10 ventilatör, 20 bin tanı kiti, 40 bin maske ve 20 bin koruyucu tulum, Tunus'a 20 bin koruyucu tulum ve 100 bin maske gönderildi.