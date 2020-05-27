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    • 27.05.2020 18:10
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    'da yoğunluğu yeniden arttı

    Ramazan Bayramının ardından ilk iş gününde 'daki yoğunluğu yeniden arttı. Akşam saatlerinden itibaren köprülerde yoğunluk gözlenirken, toplu taşımalarda da kalabalık gözlendi.

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yeniden arttı

    Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 'da ilk iş günü akşam saatlerinde yoğunluğu yaşandı.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 17.00'den itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşanırken, yağışın da etkisiyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45'leri geçti.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu yakasına geçişte yoğunluk olduğu gözlendi.

    Akşam saatlerinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

    Vatandaşlar, duraklarda sosyal mesafeye kısmen uydular ve maske taktılar. Görevliler, toplu taşımada sosyal mesafeye uymayan vatandaşları uyardı.

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