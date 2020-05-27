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    • 27.05.2020 13:35
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    İstanbul 'ta operasyonu: 1 gözaltı

    Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burak M. isimli şahsın oturduğu sitede madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Ekipler, bu kişiyi akşam saatlerinde site önünde görünce gözlatına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 kilo 45 gram gelen eroin ve paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ele geçirildi.

    Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

    'ta düzenlenen operasyonda bir evde 3 kilo 45 gram ele geçirildi, uyuşturucuyu sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

    3 KİLO 45 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
    Esenyurt Emniyet Müdürlüğe ekipleri, Burak M.'nin oturduğu Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bu kişiyi akşam saatlerinde site önünde görünce gözaltına alırken, nöbetçi savcıdan aldıkları izinle evde arama yaptı. Evde ayrı poşetler içerisinde 3 kilo 45 gram gelen eroin ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşetler ele geçirildi. Şüpheli, ele geçirilen eroinler ile birlikte Kıraç Asayiş Büro Amirliği'ne teslim edilirken, soruşturma sürdürülüyor.

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