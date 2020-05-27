Havalimanlarında uygulanacak Kovid-19 tedbirleri belli oldu: Maskesiz girilmeyecek!







SHGM, koronavirüs ile mücadele kapsamında havalimanlarında uyulması gereken kurallar ile ilgili olarak 'Havalimanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyon Genelgesi'ni sosyal medya hesaplarından paylaştı. Genelgeye göre, havalimanlarını kullanacak olan yolcular sağlık otoritelerinin belirlemiş olduğu tedbirler ve maske gibi koruyucu donanımlarını yanlarında bulunduracaklar.

