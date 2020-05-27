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    • 27.05.2020 Gazete
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    1000 liralık a başvuran kişinin 8 otomobili olduğu ortaya çıktı

    'da M.İ.T, devlet tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen 1000 liralık ı almaya kalktı. Tam 8 otomobilinin olduğu anlaşıldı. Bu açgözlülüğe kimse inanamadı.

    Galeri Corona
    'da M.İ.T, devlet tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen 1000 liralık ı almaya kalktı. Tam 8 otomobilinin olduğu anlaşıldı. Bu açgözlülüğe kimse inanamadı.




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