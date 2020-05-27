İstanbul'da M.İ.T, devlet tarafında yeni tip koronavirüs (Kovid-19 önlemleri kapsamında verilen 1000 liralık sosyal yardımı almaya kalktı. Tam 8 otomobilinin olduğu anlaşıldı. Bu açgözlülüğe kimse inanamadı.
MERCEDES'DEN VOLKSWAGEN'E
2016 YENİ MEGAN
2017 YENİ MEGAN
2017 YENİ POLO
2018 CLİO
2016 CERATO
2009 HONDA JAZZ
2016 MERCEDES A180
2017 VOLKSWAGEN PASSAT
MERCEDES'DEN VOLKSWAGEN'E
2016 YENİ MEGAN
2017 YENİ MEGAN
2017 YENİ POLO
2018 CLİO
2016 CERATO
2009 HONDA JAZZ
2016 MERCEDES A180
2017 VOLKSWAGEN PASSAT