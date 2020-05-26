Spor ve düğün salonları açıldı mı? Spor salonlarının yeniden faaliyete başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Spor salonlarına aboneliği bulunan vatandaşların yanı sıra bu işletmelerin sahipleri de kısıtlamanın kalkacağı ve yeniden faaliyetlere başlayacakları tarihi bekliyor. Bakan Kasapoğlu katıldığı canlı yayında merak edilen sorulara cevap verdi. Koronavirüs vakalarında görülen azalma sonrasında normalleşme takvimi devreye giriyor. İşte Spor salonları ne zaman açılacak? Spor salonlarında hangi önlemler alınacak? Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Spor salonlarının Haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
Bakan Kasapoğlu CNN Türk yayınında açıkladı:
"Haziran ayı içerisinde spor salonlarını açmayı planlıyoruz."
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
Sunucu Başak Şengül'ün evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" soruna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 Temmuz'dan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı." dedi.
"SÖYLEDİĞİM HER ŞEY SALGININ SEYRİYLE İLGİLİ"
Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir."
NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.
Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.
Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.
NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 'Ne zaman normale döneriz?' sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.
NORMALLEŞME TARİHLERİ VE TAKVİMİ!
4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:
- Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.
- İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
- Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,
- Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.