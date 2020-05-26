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    • 26.05.2020 11:41
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    : 'ten için uyarı afişi

    haberi... Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan lerde 'ta kılınmaya başlanacak için abdestin ev ve iş yerinde alınması, maske takılması, seccade getirilmesi, sosyal mesafenin ihmal edilmemesi istendi.

    Diyanet'ten cuma namazı uyarısı
    İşleri Başkanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde 'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan lerde kılınmaya başlanacak için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

    Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.



    Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.



    Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

    Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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