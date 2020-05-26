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    • 26.05.2020 15:30
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    Son dakika: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışını Başkan Erdoğan ve lideri Bahçeli birlikte gerçekleştirecek

    Son dakika.... Yarın, 1960 darbesinin yıl dönümünde yapılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışına Başkan ile birlikte Genel Başkanı de katılacak.

    Erdoğan ve Bahçeli birlikte açacak

    İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesinde konuşan Cumhurbaşkanı , "'ta da bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Ondan sonra inanıyorum ki başta teşkilatımız olmak üzere, burayı ziyaret etmek suretiyle orada yapmış olduğumuz yatırımı, mimari çalışmayı yerinde görerek, inanıyorum ki bu ülkede demokrasiye kimin sahip çıktığını, özgürlüklere, haklara kimin sahip çıktığını bizzat yerinde görmeliyiz.



    Bunun için İstanbul İl Teşkilatımızın üzerindeki görev yüklü. Hiç gecikmeden, açılışını yaptıktan sonra, teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları, mimari çalışmaları olsun, diğer düzenlemeleri olsun yerinde görmeli. Bunu da tüm İstanbul'a değil tüm ülkemize, yurt dışında olanlar varsa onlara da anlatmalı"     demişti.

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