Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç otobüs seferleri başlama tarihi açıklaması yapıldı. Bu anlamda otobüs seferleri ne zaman başlayacak sorusu vatandaşlar tarafından da merak ediliyordu. Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce durdurulan otobüs seferleri sınırlı sayıda olmak üzere şehirler arası seyahat belgesi olan vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyordu. Normalleşme planı çerçevesinde Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması tarafından yapılan açıklamada otobüs seferlerinin başlayacağı tarihler duyuruldu. Peki şehirler arası seyahat yasakları ne zaman son bulacak?Detaylar takvim.com.tr'de
4 Haziran'da otobüs seferleri başlayacak
Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi. Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.
Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Firmalardan yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak. Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Seyahat izin belgesi şartı
Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.
Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek?
28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak
Nomalleşme süreci nasıl olacak?
Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.
Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.
Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.
Kabine toplantısı ne zaman?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması
Ülke genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Perşembe günü düzenlenecek kabine toplantısında önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konuları gündeme gelecek ve karar verilecek. Edinilen bilgilere göre kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu da geçerli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor.