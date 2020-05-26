Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler davalar ne zaman başlar? Normalleşme takviminin adım adım devreye girmesiyle birlikte, adliyeler ne zaman açılacak sorusu da gündeme oturdu. Adliyelerde uzun zamandır boşanma, nafaka, icra takipleri yapılamıyor. Peki, yasakların hafifletilmesi sonrası adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler davalar ne zaman başlar? İşte yanıtı…
ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de ilk kapanan kurumlardan biri de adliyeler olmuştu. Tüm yurt genelinde her gün binlerce insanın uğradığı adliyeler kapatılmış ve mahkeme tarihleri ertelenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre, adliyeler Haziran aynın ortasında açılacak. Ertelenen icra davaları bu tarihten itibaren görülmeye başlanacak.
Son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen adliyelerin çalışma süreciyle ilgili konuştu.
Erdoğan şunları söyledi;
"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"
Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler daha önce 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.
YARGIDA SÜRELER ERTELENDİ
Coronavirüs tedbirleri kapsamında yargılamalarla ilgili süreler, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi. Karar, dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi süreler, hak düşürücü süreler ve bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreleri kapsıyor. HSK da duruşmaların aynı tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.
"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, "Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır" denildi.
HANGİ SÜRELER DURDU?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler durduruldu.
Öte yandan CMK, HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen tüm süreler ile alternatif çözüm yöntemleri ve İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler de Cumhurbaşkanı Kararı durduruldu.
Kararda İcra-iflas hukuku dışındaki tüm sürelerin 13 Mart-15 Haziran tarihleri arasında, icra işlerinde ise 22 Mart-15 Haziran tarihleri arasında durdurulduğu belirtildi. Bitimine 15 gün ve daha az olan süreler de 16 Haziran'dan başlamak üzere 15 gün uzayacak.
İCRA SATIŞLARI DA ERTELENDİ
Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile icra satış işlemleri de 15 Haziran'dan sonra yapılacak. Satış günü belli olan işlemler için de 15 Haziran'dan sonra yeniden satış günü belirlenecek. Ancak satış için ücret ödeyenlerden tekrar ilan parası alınmayacak.
ZAMAN AŞIMI, KORUMA VE İHTİYADİ TEDBİRLER KAPSAM DIŞI
Öte yandan suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri ile CMK ve HMK'da düzenlenen koruma ve ihtiyati tedbiri tamamlayan süreler yine devam edecek. Yani Karar ile bu süreler durmayacak.
DAVALAR 15 HAZİRAN'A KADAR UZATILDI
HSK Genel Kurulu tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki davaları 15 Haziran'a kadar erteledi. HSK aldığı kararla adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmaları ertelediğini bildirdi.