Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler davalar ne zaman başlar? Normalleşme takviminin adım adım devreye girmesiyle birlikte, adliyeler ne zaman açılacak sorusu da gündeme oturdu. Adliyelerde uzun zamandır boşanma, nafaka, icra takipleri yapılamıyor. Peki, yasakların hafifletilmesi sonrası adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler davalar ne zaman başlar? İşte yanıtı…

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de ilk kapanan kurumlardan biri de adliyeler olmuştu. Tüm yurt genelinde her gün binlerce insanın uğradığı adliyeler kapatılmış ve mahkeme tarihleri ertelenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı plana göre, adliyeler Haziran aynın ortasında açılacak. Ertelenen icra davaları bu tarihten itibaren görülmeye başlanacak.

Son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen adliyelerin çalışma süreciyle ilgili konuştu.

Erdoğan şunları söyledi;

"Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz"

Tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın olan işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki duruşma, müzakere ve keşifler daha önce 30 Nisan 2020 tarihine kadar ertelenmişti.