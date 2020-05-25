KAHVEHANE, ÇAY BAHÇESİ VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahvehane, çay bahçesi ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında açılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelge ile kapatılan, faaliyeti durdurulan iş yerlerinin ne zaman açılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.