Her hafta Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının bugün olup olmayacağı açıklandı. Açıklamada kabine toplantısının Bayram tatili nedeniyle bugün yapılmayacağı , 28 Mayıs 2020 Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkanlığında yapılacağına yer verildi. Peki kafeler, çay bahçesi, düğün ve sinema salonları açıldı mı? Detaylar takvim.com.tr'de
KAHVEHANE, ÇAY BAHÇESİ VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kahvehane, çay bahçesi ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Toplu etkileşimin fazla olduğu iş yerlerinin Ramazan Bayramı sonrasında açılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelge ile kapatılan, faaliyeti durdurulan iş yerlerinin ne zaman açılacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamaları ve gelişmeleri haberimizde paylaşacağız.
DÜĞÜN SALONLARI
Kabine toplantısında düğün salonlarının yüzde 25 kapasitesini aşmamak kaydıyla açılması da gündeme gelecek.
ÇAY BAHÇELERİ
Müzeler, çay bahçeleri, kafelerin açılması da kabine toplantısında görüşülecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.