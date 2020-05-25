Bayram mesajları resimli 2020! SMS ile gönderilebilecek en güzel Ramazan Bayramı tebrik mesajları

Müslüman alemi Ramazan ayını ibadetlerle geçirip uğurladıktan sonra Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyor. 2020 Ramazan Bayramı eş, dosttan uzak buruk geçse de en güzel bayram mesajları bir nebze de olsa yakınlaştırıyor ve mutlu ediyor. En yeni 2020 bayram mesajlarını SMS ile sevdiklerinize göndererek onların bu güzel gününü kutlayabilir, yanlarında olduğunuzu gösterebilirsiniz.
EN GÜZEL VE ANLAMLI 2020 RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI
Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Daha mutlu bayramlarda bir arada olmak ümidiyle... Bayramın Mübarek Olsun
Kalbin kurduğu cümle, bir annenin elini öpmekten daha büyük yakınlık kurar. Ramazan Bayramın Mübarek Olsun.
Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!
En sevdiğin çiçekler bahçende açsın, en sevdiğin insanlar yanında olsun.
Her bayram aynı heyecanla beklenir, aynı sevinçle yaşanır. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bayramlar da var elbet. Ne kadar uzak olsak da kalbimiz hep onlarla.
Bu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Şeker tadında bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar…
Gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, Dostluğu, sevgiyi, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz nica bayramımız mübarek olsun.
Ramazan bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinize birlikte geçireceğiniz nice bayramlar...
Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.
Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.
Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.
Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.