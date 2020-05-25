65 yaş üstü bugün saat kaçta çıkacak saatleri! 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman bitecek?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?



Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor

(Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi; Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 250 Türk Lirasından 1000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.) maddesi de bulunuyor.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINACAK?

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önü açıldı. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek. İzinler Kaymakamlıklardan alınabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; "Seyahat İzin Belgesi" taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.