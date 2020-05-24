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    • 24.05.2020 09:03
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    Bayramın ilk günü denetimler sürüyor

    nın ilk gününde polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimleri sürüyor. 'nde oluşturulan denetim noktalarında polis ekiplerinin araçları tek tek durdurarak kontrol ettiği görüldü.

    Bayramın ilk günü denetimler sürüyor

    nın birinci gününde 'nde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
    Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ramazan Bayramının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü olması sebebiyle diğer günlere oranla araç sayısının daha az olduğu görüldü. Polis ekipleri geçen araçları tek tek durdurarak kontrol etti. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişince film çekimi yapıldığı görüldü.

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