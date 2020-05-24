Bayramda televizyonda ne var? 24 Mayıs yayın akışı, Ramazan Bayramı’nda ekranda neler olacak?

2020 Ramazan Bayramı evlerde geçiyor, dışarıya çıkamayan vatandaşlar televizyonda neler olduğunu merak ediyor. Hem gündüz hem de akşam hangi programların yayınlandığı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Kanallara göre farklılık gösteren 24 Mayıs yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Böylece en sevdiğiniz programları, film, dizi, yarışma vs. seçerek hangi saatte nereyi izleyeceğinize karar verebilirsiniz. İşte bugün gündemde sıkça sorgulanan Bayramda televizyonda ne var? Sorusunun yanıtı…