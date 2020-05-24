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    • 24.05.2020 11:01
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    Müslüman alemi bir Ramazan Bayramı’na daha erişmenin sevincini yaşıyor. Dünya gibi ülkemiz de corona virüsle mücadele ederken Ramazan Bayramı evlerde sokağa çıkma yasağıyla geçiyor. Vatandaşlar evde keyifli vakit geçirebilmek için ? Sorgulamasını yapıyor. Ramazan Bayramı’nda ekranda hangi programların olacağını merak edenler araştırma yaparken sizler için ATV, TV8, Star TV, Show TV, Kanal D, TRT1 nı derledik. Böylece gündüz ve akşam kuşağında hangi kanalda neler olduğunu görebilir, istediğinizi seçebilirsiniz.

    Bayramda televizyonda ne var? 24 Mayıs yayın akışı, Ramazan Bayramı’nda ekranda neler olacak?

    2020 Ramazan Bayramı evlerde geçiyor, dışarıya çıkamayan vatandaşlar televizyonda neler olduğunu merak ediyor. Hem gündüz hem de akşam hangi programların yayınlandığı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Kanallara göre farklılık gösteren 24 Mayıs yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Böylece en sevdiğiniz programları, film, dizi, yarışma vs. seçerek hangi saatte nereyi izleyeceğinize karar verebilirsiniz. İşte bugün gündemde sıkça sorgulanan Bayramda televizyonda ne var? Sorusunun yanıtı…

    ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS

    07:30 Atv'de Haftasonu
    10:00 'Dizi' (Tekrar)
    10:50 Zorlu Operasyon 'Yabancı Film'
    13:05 Şansımı Seveyim 'Türk Filmi'
    14:55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
    19:00 Atv Ana Haber Bülteni
    20:00 SİNEMA Pete ve Ejderhası 'Yabancı Film'
    22:00 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'

    KANAL D YAYIN AKIŞI 24 MAYIS

    07:00 Ver Elini Aşk 'Dizi' (Tekrar)
    09:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
    13:00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
    14:45 Hayat Tamircisi
    15:15 Cehennem Melekleri 2 'Yabancı Film'
    17:00 Kılıbık 'Türk Filmi'
    19:00 Kanal D Haber
    20:00 Çarkıfelek Bayram Özel
    22:30 Çetin Ceviz 'Türk Filmi'

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
    08:15 Hayat Güzeldir (Tekrar)
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 PROGRAM Refika'yla Memleketin Hazineleri (Yeni)
    14:00 SİNEMA Sev Kardeşim 'Türk Filmi'
    15:30 Pis Yedili 'Dizi' (Tekrar)
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 SİNEMA Bizim Aile 'Türk Filmi'
    22:15 SİNEMA Yalancı Yarim 'Türk Filmi'
    00:15 SİNEMA İşe Yaramazlar 'Yabancı Film'

    TV8 YAYIN AKIŞI 24 MAYIS

    07:00 Oynat Bakalım
    08:30 Para Bende
    10:00 Çakallarla Dans 4
    12:15 Survivor / Kolaj
    20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
    00:15 Survivor Ekstra / Canlı

    STAR TV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS

    06:30 Hayat Bazen Tatlıdır 'Dizi' (Tekrar)
    09:30 Evde Hareket Zamanı (Tekrar)
    10:15 Ruhun Doysun
    11:00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
    12:45 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
    15:45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
    18:45 Star Haber
    20:00 Evde Bayram Konserleri "Kubat" (Müzik)
    21:00 Kolonya Cumhuriyeti 'Türk Filmi'

    TRT1 YAYIN AKIŞI 24 MAYIS

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Bir Yusuf Masalı 'Dizi' (Tekrar)
    08:00 Bayram Sevinci
    10:00 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
    12:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri (Yerli Belgesel)
    13:20 'Dizi'
    15:15 'Dizi'
    17:30 Meraklı Köfteci 'Türk Filmi'
    19:00 Ana Haber
    20:00 Madagaskar 'Yabancı Film'
    21:45 Yeni Hayat 'Türk Filmi'
    23:45 Meraklı Köfteci 'Türk Filmi' (Tekrar)
    Haberler Güncel Bayramda televizyonda ne var? 24 Mayıs yayın akışı, Ramazan Bayramı’nda ekranda neler olacak?
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