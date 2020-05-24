Bayramda televizyonda ne var? 24 Mayıs yayın akışı, Ramazan Bayramı’nda ekranda neler olacak?

2020 Ramazan Bayramı evlerde geçiyor, dışarıya çıkamayan vatandaşlar televizyonda neler olduğunu merak ediyor. Hem gündüz hem de akşam hangi programların yayınlandığı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Kanallara göre farklılık gösteren 24 Mayıs yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Böylece en sevdiğiniz programları, film, dizi, yarışma vs. seçerek hangi saatte nereyi izleyeceğinize karar verebilirsiniz. İşte bugün gündemde sıkça sorgulanan Bayramda televizyonda ne var? Sorusunun yanıtı…
ATV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS
07:30 Atv'de Haftasonu
10:00 'Dizi' (Tekrar)
10:50 Zorlu Operasyon 'Yabancı Film'
13:05 Şansımı Seveyim 'Türk Filmi'
14:55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 SİNEMA Pete ve Ejderhası 'Yabancı Film'
22:00 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'
KANAL D YAYIN AKIŞI 24 MAYIS
07:00 Ver Elini Aşk 'Dizi' (Tekrar)
09:45 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
13:00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
14:45 Hayat Tamircisi
15:15 Cehennem Melekleri 2 'Yabancı Film'
17:00 Kılıbık 'Türk Filmi'
19:00 Kanal D Haber
20:00 Çarkıfelek Bayram Özel
22:30 Çetin Ceviz 'Türk Filmi'
SHOW TV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS
06:00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
08:15 Hayat Güzeldir (Tekrar)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 PROGRAM Refika'yla Memleketin Hazineleri (Yeni)
14:00 SİNEMA Sev Kardeşim 'Türk Filmi'
15:30 Pis Yedili 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 SİNEMA Bizim Aile 'Türk Filmi'
22:15 SİNEMA Yalancı Yarim 'Türk Filmi'
00:15 SİNEMA İşe Yaramazlar 'Yabancı Film'
TV8 YAYIN AKIŞI 24 MAYIS
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Para Bende
10:00 Çakallarla Dans 4
12:15 Survivor / Kolaj
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
STAR TV YAYIN AKIŞI 24 MAYIS
06:30 Hayat Bazen Tatlıdır 'Dizi' (Tekrar)
09:30 Evde Hareket Zamanı (Tekrar)
10:15 Ruhun Doysun
11:00 Erkenci Kuş 'Dizi' (Tekrar)
12:45 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)
15:45 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 Evde Bayram Konserleri "Kubat" (Müzik)
21:00 Kolonya Cumhuriyeti 'Türk Filmi'
TRT1 YAYIN AKIŞI 24 MAYIS
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Bir Yusuf Masalı 'Dizi' (Tekrar)
08:00 Bayram Sevinci
10:00 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)
12:40 Doğu'nun Kayıp Silüetleri (Yerli Belgesel)
13:20 'Dizi'
15:15 'Dizi'
17:30 Meraklı Köfteci 'Türk Filmi'
19:00 Ana Haber
20:00 Madagaskar 'Yabancı Film'
21:45 Yeni Hayat 'Türk Filmi'
23:45 Meraklı Köfteci 'Türk Filmi' (Tekrar)