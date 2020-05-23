Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı

Türk Hava Yolları (THY), Twitter'dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların Ramazan Bayramı kutlandı. THY'nin, Hababam Sınıfı müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

"Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz."