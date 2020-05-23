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    • 24.05.2020 00:40
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    ’ndan videolu bayram mesajı

    (), hesabı Twitter’dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların kutlandı. THY’nin, müziğinin kullanıldığı videolu paylaşımda, “Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

    Türk Hava Yolları’ndan videolu bayram mesajı

    (), Twitter'dan videolu bir bayram mesajı yayınlayarak, yolcularının bayramını kutladı.

    Türk Hava Yolları (THY), hesabı Twitter'dan yapılan videolu paylaşımla, yolcuların kutlandı. THY'nin, müziğinin kullanıldığı videolu yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verildi:

    "Çok yakında kavuşacağız, masmavi göklerde yeniden birlikte uçacağız. Sevdiklerinize kavuştuğunuz nice güzel bayramlar dileriz."

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