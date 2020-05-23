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    • 23.05.2020 13:35
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    : MSB'den 2020 Haziran celp ve sevk dönemine ilişkin önemli duyuru

    haberine göre , Haziran 2020 celp ve sevk dönemlerine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır." denildi.

    Celp ve sevk dönemine ilişkin önemli duyuru

    (MSB), sosyal medya hesabından Haziran 2020 celp ve sevk dönemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

    "Haziran 2020 celp ve sevk döneminde silâhaltına alınacak yedek subay/astsubay aday adayları ve erbaş/erler ile bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülere ait duyuru yayımlanmıştır."

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