Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Normalleşme sürecinde yüksek hızlı trenler 28 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya, Konya-İstanbul hatlarında günde toplam 16 sefer yapacak.

28 Mayıs'ta hatlardaki seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatacağız." dedi.

Karaismailoğlu, sadece internet üzerinden bilet satışı yapılabileceğini ve bilet satışlarının HES (Hayat Eve Sığar) kodu ile gerçekleştirileceğini söyledi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kapatılan sınırlar kapıları ve getirilen kısıtlamaların sosyoekonomik anlamda birçok etkisinin olduğunu söyledi.

Bu noktada Hükümet olarak virüsle mücadele için önemli önlemler aldıklarını kaydeden Karaismailoğlu, alınan tedbirler sayesinde virüsle mücadelede önemli mesafe kat edildiğini söyledi. Söz konusu pandeminin sosyoekonomik anlamda vatandaşa etkilerini azaltmak amacıyla birçok sektöre yönelik tedbirlerin alındığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, salgının yayılma hızındaki düşüş sayesinde hayatın normalleşmesi sürecinin de başlayacağını söyledi. Bu noktada demiryolları ulaşımında normalleşme sürecinin başlatılacağını da bildiren Karaismailoğlu, sürecin tedbirlerle birlikte yürütüleceğini kaydetti.