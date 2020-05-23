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    • 24.05.2020 02:13
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    Son dakika: 'de 5.2 büyüklüğünde | Son depremler

    Son dakika haberi! 'nde yer alan bilgiye göre 'de 01.50'de bir meydana geldi. Akdeniz'de son günlerde üst üste korkutan depremler meydana geliyor.

    Akdeniz'de korkutan deprem

    'nde yer alan son dakika bilgisine göre 'de 01.50'de bir meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklanırken derinliği 6.5 kilometre olarak kaydedildi. Akdeniz'de son günlerde üst üste korkutan depremler meydana geliyor.

    SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.05.24 01:50:06 33.9402 25.7155 6.5 -.- 5.2 5.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2020.05.24 01:44:21 38.8032 27.7587 12.7 -.- 1.4 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.05.24 01:39:10 38.7952 27.7715 11.8 -.- 2.3 -.- BEYOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
    2020.05.23 23:04:50 38.3532 39.0637 5.2 -.- 1.8 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
    2020.05.23 22:31:48 38.8032 27.7350 9.0 -.- 1.8 -.- KEMIKLIDERE-SARUHANLI (MANISA) İlksel
    2020.05.23 21:01:54 40.5458 28.1932 7.8 -.- 2.0 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel
    2020.05.23 20:37:25 36.4013 27.2427 8.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2020.05.23 19:42:52 39.6537 38.6488 5.2 -.- 2.3 -.- UGURKOY-ILIC (ERZINCAN) İlksel
    2020.05.23 19:18:33 37.1643 35.7375 7.2 -.- 1.7 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlksel
    2020.05.23 19:09:13 34.2240 25.6352 8.1 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
    2020.05.23 17:24:29 39.1090 27.7957 12.6 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel


    Haberler Güncel Son dakika: Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem | Son depremler
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