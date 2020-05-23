Sakarya bayram namazı saat kaçta ne zaman? Sakarya bayram namazı saati kaç?

RAMAZAN BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan Bayramı Arapça'da "eid ul-fitr" anlamına gelir. Tam Türkçesi "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Bunun sebebi de 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.

Fakat seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de "şeker" olarak geçmiş. Dolayısıyla da Şeker Bayramı olarak kutlanmaya başlamış.

Ramazan Bayramı'na neden Şeker Bayramı denir sorusuna bir başka cevap ise Osmanlı Dönemi'nden geliyor. Osmanlı döneminde, Ramazan'ın ilk 15 gününden sonra askerlere tepsilerce tatlı gönderilirdi. Böylece Ramazan Bayramlarında halk da tatlılar yapmaya başladı, çocuklar bayram harçlıklarıyla şeker almaya gitti, hatta çocuklara para yerine şeker dağıtılmaya başladı. Böylelikle bir gelenek haline gelen Ramazan Bayramı'nda şeker alıp verme, zamanla Ramazan Bayramı'na ismini vermiş oldu. Kısacası Ramazan Bayramı'na Şeker Bayramı denmesinin nedeni tamamen etkileşimden ve geleneklerden kaynaklanıyor.

Ramazan ayı, fırsatlar ayıdır. Kuran-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kadir Gecesi hayırlı ve mübarek bir gecedir. İslam'ın beş şartı; kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, zekat vermek, namaz kılmak ve oruç tutmaktır. İslam'ın beş şartından bir tanesi olan orucun tutulması büyük sevaptır. Ramazan ayında özürsüz olarak tutulmayan oruçlar büyük günaha neden olur. Oruç tutmayan kişinin eğer bir mazereti varsa oruç tutmuyor olmaları günah olarak sayılmaz. Oruçların zamanında tutulmasına özen gösterilmelidir. Ramazan ayının dışında tutulacak oruç, bu mübarek ayda tutulacak olan oruca eş değer olmaz.