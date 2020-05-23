Parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu! Bayramı hangi lider nerede geçirecek?

Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programları ve bu günleri geçirecekleri iller belli oldu. A Haber yayınında ayrıntılı olarak tüm liderlerin bayram programı verildi. İşte detaylar;

BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramında İstanbul'daki evinde olacak.

OKTAY VE MUHALEFET LİDERLERİ ANKARA'DA

Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustaf Şentop memleketi Tekirdağ'da geçirirken Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da olacak.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da ailesiyle bayram süresini geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da olacak...