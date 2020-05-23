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    Parti liderlerinin Ramazan Bayramı programı belli oldu! Bayramı hangi lider nerede geçirecek?

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde de sokağa çıkma yasağı uygulanırken, liderlerin bayram planları da belli oldu. Buna göre Başkan Erdoğan bayramı İstanbul'da geçirecek, yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara'da olacak. A Haber muhabiri Levent Eke, siyasi parti liderlerinin programı hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

    Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programları ve bu günleri geçirecekleri iller belli oldu. A Haber yayınında ayrıntılı olarak tüm liderlerin bayram programı verildi. İşte detaylar;

    BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'DA OLACAK
    Başkan Ramazan Bayramında İstanbul'daki evinde olacak.

    OKTAY VE MUHALEFET LİDERLERİ ANKARA'DA
    Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustaf Şentop memleketi Tekirdağ'da geçirirken Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanı Ankara'da olacak.

    İyi Parti Genel Başkanı İstanbul'da ailesiyle bayram süresini geçirecek. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da olacak...

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