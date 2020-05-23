Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kocaeli namaz saati

DUHA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir.

"Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hâriç) mağfiret olunur."

(İbn Mâce İkâmetu's-Salavât, 187)