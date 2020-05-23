On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. İslam alemi Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da yaşadığı ilde bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımladığı görüntülü mesajında yarın idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Erbaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, camilerde bayram namazı kılınamayacağını hatırlatarak, isteyenin evinde bayram namazı ya da nafile niyetiyle iki veya dört rekatlık kuşluk namazı kılabileceğini belirtti. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri...
RAMAZAN BAYRAMI İL İL NAMAZ VAKİTLERİ
İstanbul 06:13
Ankara 06:00
İzmir 06:26
Konya 06:06
Gaziantep 05:48
Adana: 05:57:00Adıyaman: 05:43:00
Afyonkarahisar: 06:12:00
Ağrı: 05:20:00
Amasya: 05:47:00
Antalya: 06:15:00
Bursa: 06:15:00
Balıkesir: 06:21:00
Bolu: 06:03:00
Çanakkale: 06:25:00
Denizli: 06:20:00
Eskişehir: 06:10:00
Gaziantep: 05:48:00
Kayseri: 05:52:00
Kocaeli: 06:10:00
Konya: 06:06:00
Manisa: 06:25:00
DUHA NAMAZI NEDİR?
Duha, sözlükte "güneş isabet etmek, terletmek, kuşluk yemeği yemek" anlamlarına gelir. "Dahvetün" kelimesi günün ilerlemesi, güneşin biraz yükselmesi manasına; duhâ kelimesi ise kuşluk vakti, gün aydınlığı manalarına gelir.
Duha namazı; güneşin doğup ufukta beş derece yani bir mızrak boyu yükselmesi ile kerahet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır. Bir hadis-i kutsîde bu namazın faziletine işaretle şöyle buyurulur: "Ey Âdemoğlu, gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki, günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)
DUHA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?
Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir.
"Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hâriç) mağfiret olunur."
(İbn Mâce İkâmetu's-Salavât, 187)
DUHA NAMAZININ KILINIŞI
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için duha namazı kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır.
Subhaneke okunup euzü besmele çekilir.
Fatiha ve ardından Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.
Rüku ve secdeye gidilir.
"Allahü Ekber" diyerek rükûya eğilip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Besmele çekip Fatiha okunur.
Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
"Allahü Ekber" diyerek rükûya eğilip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.