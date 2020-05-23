DUHA NAMAZI KAÇ REKÂTTIR?

Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duha (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir.

"Kim kuşluk vaktinde namaz kılmaya devam ederse, günahları deniz köpüğü kadar dahi olsa (kul hakkı hâriç) mağfiret olunur."

(İbn Mâce İkâmetu's-Salavât, 187)

DUHA NAMAZININ KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için duha namazı kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Subhaneke okunup euzü besmele çekilir.

Fatiha ve ardından Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okunur.

Rüku ve secdeye gidilir.

"Allahü Ekber" diyerek rükûya eğilip üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir, "Allahü Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.