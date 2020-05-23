İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığında geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Tanju Ş. isimli kişi 20 Mayıs günü saat 13.00 sularında kaymaklık özel kalemine geldi. Burada görevli B.Y ile bir süre görüşen Tanju Ş. iddiaya göre biranda elindeki kalemi B.Y.'nin yüzüne sapladı. Daha sonra da darp etmeye başladı. Saldırı sebebiyle B.Y.'nin burnunda iki kırık oluştuğu öğrenildi.

POLİS MEMURUNU DA YARALADI

Bu sırada şahsa müdahale eden koruma polisini de boynundan yaralayan saldırgan şahıs, olay yerine çağırılan devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı ve en yakın karakola götürüldü.

Kaymakamlık görevlileri Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mağdurların boynundan ve burnundan yaralandıkları öğrenildi.





POLİS MERKEZİNDE DE SALDIRI

Saldırgan götürüldüğü polis merkezinde de eylemlerini sürdürdü. Üst araması yapan polis memuruna saldıran Tanju Ş. polis memurunun gözüne yumruk attı. Sağa sola saldıran şüpheli karakol kapsını kırdığı gibi alçıpan duvarı da parçıladı. İddiaya göre polisleri de sürekli tehdit eden şahıs zor zaptedildi.

Hem mağdur kaymakamlık görevlileri hem de darp edilen karakol polisleri şahıstan şikayetçi oldu. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.



NAZİF KARAMAN/SABAH