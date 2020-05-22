Bayram mesajları 2020! En güzel ve anlamlı resimli, resimsiz Ramazan Bayramı mesajları!

-Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun,acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.



-Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hayırlı Bayramlar…

-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Bayramınız hayırlara vesile olsun.

-Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah"a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Bayramınız mübarek olsun!

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun.